John Herdman Bongkar Kekuatan Singapura, Timnas Indonesia Hadapi Ujian Terberat

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengakui laga melawan Singapura pada pertandingan terakhir Grup A Piala AFF 2026 bakal menjadi ujian terberat bagi timnya.

Meski demikian, dia menegaskan Skuad Garuda siap menghadapi tekanan demi merebut tiket ke semifinal.

Indonesia akan bertandang ke Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat (7/8/2026) pukul 20.00 WIB.

Situasi klasemen membuat Rizky Ridho dan kawan-kawan tak punya pilihan selain menang.

Timnas Indonesia mengoleksi enam poin dari tiga pertandingan dan masih berada di bawah Singapura yang mengemas tujuh angka. Tim tuan rumah hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke semifinal.

Herdman memberikan pujian kepada The Lions. Menurut pelatih asal Inggris itu, Singapura berkembang menjadi tim yang disiplin, terorganisasi, dan sulit ditembus, terutama saat bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

"Singapura adalah tim yang sangat solid dan terorganisasi dengan baik. Mereka akan sangat sulit dikalahkan saat bermain di kandang, tetapi itulah tantangan yang membuat sepak bola begitu hidup," ujar Herdman.

Pelatih yang pernah membawa Kanada tampil di Piala Dunia 2022 itu menilai kualitas Singapura terlihat jelas saat menahan Vietnam tanpa gol. Tim asuhan Gavin Lee tersebut bahkan memiliki peluang untuk memenangi pertandingan.