Olahraga - Sepak Bola

John Herdman Buka Peluang Pemain Diaspora Baru, Siapa Masuk Radar Timnas Indonesia?

Sabtu, 23 Mei 2026 – 01:17 WIB
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman saat memimpin latihan anak asuhannya menjelang FIFA Series 2026 di Stadion Madya, Jakarta. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman terbuka terhadap kehadiran pemain diaspora baru yang ingin memperkuat skuad Garuda.

Juru taktik kelahiran 19 Juli 1975 itu mengaku  pihaknya telah menjalin komunikasi dengan lebih dari 16 pemain diaspora sejak awal menangani Timnas Indonesia.

"Kami sedang melihat beberapa pemain diaspora. Sejak saya datang, kami sudah mengevaluasi lebih dari 16 pemain. Proses itu terus berjalan," ujar pelatih asal Inggris itu.

Sejumlah nama pemain diaspora masuk dalam pantauan John Herdman, seperti Luke Vickery (Macarthur FC) dan Mitchell Baker (Colorado Rapids).

Kehadiran pemain diaspora tersebut diharapkan dapat menambah kekuatan Timnas Indonesia dalam menghadapi Piala Asia 2027.

Pada ajang tersebut, Indonesia tergabung di Grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand.

Menarik untuk ditunggu racikan John Herdman bersama Timnas Indonesia sejak resmi menggantikan Patrick Kluivert.

Sejauh ini, progres tim mulai terlihat dengan membawa Indonesia menjadi runner up pada FIFA Series 2026.

TAGS   John Herdman  Timnas Indonesia  pemain diaspora  Luke Vickery  Mitchell Baker  Piala Asia 2027 
