John Herdman Coret 22 Pemain Timnas Indonesia, Marc Klok hingga Jordi Amat Terdepak

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman membuat keputusan besar menjelang FIFA Matchday Juni 2026.

Dari 44 pemain yang sebelumnya masuk daftar sementara, pelatih asal Inggris tersebut memangkas skuad secara drastis dengan mencoret 22 pemain sekaligus dan hanya menyisakan 23 nama untuk menghadapi Oman dan Mozambik.

Langkah Herdman langsung memicu perhatian karena sejumlah pemain senior dan langganan Timnas harus menerima kenyataan pahit.

Nama-nama seperti Marc Klok, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman, hingga Jordi Amat menjadi korban seleksi ketat yang dilakukan sang pelatih.

Tak hanya pemain berpengalaman, dua pemain naturalisasi yakni Eliano Reijnders dan Tim Geypens juga gagal meyakinkan Herdman untuk mendapatkan tempat di tim utama Garuda.

Salah satu absensi yang paling disayangkan ialah Jay Idzes. Kapten Timnas Indonesia itu sebenarnya diproyeksikan masuk skuad final, tetapi cedera tumit yang dialaminya bersama Sassuolo membuat Idzes terpaksa menepi dari agenda FIFA Matchday kali ini.

Selain itu, Herdman juga mengambil keputusan mengejutkan dengan tidak memasukkan Ramadhan Sananta, yang sebelumnya masih menjadi bagian Timnas Indonesia pada FIFA Series Maret 2026.

Nama-nama muda seperti Jens Raven, Eksel Runtukahu, Arkhan Fikri, Hokky Caraka, hingga Yance Sayuri juga harus mengubur mimpi membela Merah Putih bulan ini.