JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

John Herdman Datang Bukan Sekadar Melatih, PSSI Siapkan Proyek Besar Timnas Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 – 19:10 WIB
John Herdman resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia. Foto: REUTERS.

jpnn.com - Kehadiran John Herdman di Timnas Indonesia bukan sekadar untuk mengisi kursi pelatih kepala.

PSSI memosisikan pelatih asal Kanada itu sebagai bagian dari proyek jangka panjang pembangunan sepak bola nasional.

Herdman diberi mandat ganda untuk menangani Timnas Indonesia senior sekaligus tim U-23. Langkah ini diambil agar tercipta kesinambungan skuad, mulai dari level usia muda hingga tim utama.

PSSI mengikat Herdman dengan kontrak berdurasi dua tahun disertai opsi perpanjangan.

Skema ini dirancang agar proses integrasi pemain muda ke tim senior dapat berjalan lebih terstruktur dan sistematis.

Bagi Herdman, Indonesia bukan sekadar tantangan jangka pendek. Dia memandang Timnas Indonesia sebagai proyek pengembangan dengan potensi besar, baik dari pemain lokal maupun diaspora.

"Ini tentang menemukan proyek yang tepat, proyek yang bisa membuat Anda merasakan gairah dan intensitas para penggemar," ujar Herdman, seperti dilansir The Canadian Press dan Toronto Star.

Herdman mengaku menemukan banyak kesamaan antara Indonesia dan Kanada, mantan tim yang pernah dia latih. Menurut Herdman, ketersediaan sumber daya pemain menjadi modal penting untuk membangun tim yang berkelanjutan.

