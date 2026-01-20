Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

John Herdman Datang ke Timnas Indonesia dengan Beban 280 Juta Harapan

Selasa, 20 Januari 2026 – 11:14 WIB
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman saat menghadiri acara undian ASEAN Championship 2026 di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta, Kamis (15/1). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - John Herdman resmi memulai lembaran baru bersama Timnas Indonesia.

Pelatih asal Inggris itu membawa optimisme besar sejak hari awal kedatangannya dengan tekad mengubah wajah Garuda ke level yang lebih tinggi.

Herdman menggambarkan tim yang kini dia tangani sebagai simbol pembaruan.

Dia menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang.

"Ini tanggung jawab besar. Saya senang melihat orang tumbuh berkembang sebagai guru, siap naik ke level berikutnya dan Anda tahu, semoga yang akan menjadi warisan saya adalah saya dapat membantu proses itu."

"Ini Garuda yang baru," tegas Herdman dalam wawancara eksklusif yang tayang di kanal YouTube resmi Timnas Indonesia.

Pelatih berusia 50 tahun tersebut tidak menutupi ambisinya.

Dia menyimpan mimpi besar membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2030.

John Herdman resmi memulai lembaran baru bersama Timnas Indonesia. Ada target dan ambisi besar di dalamnya.

