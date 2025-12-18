John Herdman Dikabarkan Makin Dekat Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Benarkah?

Kamis, 18 Desember 2025 – 18:00 WIB

jpnn.com - Nama John Herdman kembali mencuat dalam bursa calon pelatih Timnas Indonesia.

Pelatih asal Inggris itu disebut-sebut makin dekat dengan Skuad Garuda setelah menolak tawaran dari Jamaika dan negara lain di wilayah konfederasi CONCACAF.

Menurut Media asal Honduras, Diez, dijelaskan bahwa Herdman memilih memprioritaskan rencana jangka panjang bersama Timnas Indonesia.

Keputusan tersebut membuat peluang Honduras untuk merekrutnya otomatis tertutup meski sebelumnya dia masuk radar kuat sebagai pengganti Reinaldo Rueda.

Masih berdasarkan tulisan Diez, antusiasme publik Honduras terhadap Herdman sejatinya cukup besar. Itu berdasarkan pada hasil atau rekam jejaknya di fase kualifikasi Piala Dunia.

Herdman dianggap dinilai mumpuni dan sesuai dengan kebutuhan tim nasional mereka. Namun, perkembangan positif Herdman bersama Indonesia membuat skenario itu gagal terwujud.

"Di Honduras, Herdman membangkitkan antusiasme di kalangan penggemar dan pers sebagai favorit pengganti Reinaldo Rueda. Namun, kemajuan bersama Indonesia menutupi skenario ideal tersebut,” tulis laporan Diez, Rabu (17/12).

Selain Honduras, Jamaika juga sempat mencoba mendekati mantan pelatih Kanada tersebut.