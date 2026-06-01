JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

John Herdman Ingatkan Target Besar Timnas Indonesia, Bukan Sekadar FIFA Matchday

Senin, 01 Juni 2026 – 19:15 WIB
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Timnas Indonesia mulai memasuki fase akhir persiapan menjelang laga FIFA Matchday Juni 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Rencananya, Skuad Garuda akan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik, empat hari berselang.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai masa persiapan kali ini tidak mudah karena banyak pemain baru saja menyelesaikan kompetisi panjang bersama klub masing-masing.

Kondisi itu membuat pemusatan latihan difokuskan pada pemulihan ritme dan penyatuan kembali cara bermain tim.

"Periode ini memang cukup menantang karena para pemain baru saja menyelesaikan musim yang panjang."

"Yang kami tekankan ialah bagaimana semua pemain memiliki kesadaran penuh terhadap tujuan utama kami, yakni persiapan menuju target AFC dan upaya menjaga peluang ke Piala Dunia," tegas pelatih asal Inggris itu.

Herdman mengapresiasi respons pemain yang dinilai cepat beradaptasi dengan intensitas latihan yang diberikan.

"Mereka cepat kembali ke ritme permainan tim, termasuk mengulang aspek-aspek positif dari pertandingan sebelumnya," jelasnya.

