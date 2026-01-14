Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

John Herdman Jadi Pelatih Anyar Timnas Indonesia, Beckham Putra Turunkan Ekspektasi

Rabu, 14 Januari 2026 – 15:08 WIB
John Herdman Jadi Pelatih Anyar Timnas Indonesia, Beckham Putra Turunkan Ekspektasi - JPNN.COM
Beckham Putra melakukan selebrasi seusai membobol gawang Persija Jakarta. Foto: Persib.

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Beckham Putra memilih untuk tidak berharap terlalu jauh soal peluang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia.

PSSI sendiri telah memperkenalkan pelatih baru yang akan mengarsiteki Timnas Indonesia, yakni John Herdman. 

Pria berdarah Inggris itu dikenal memiliki pengalaman panjang di sepak bola dunia.

Baca Juga:

Beckham sebelumnya menjalani debut di Timnas Indonesia pada era kepelatihan Patrick Kluivert. 

Pemain jebolan Akademi Persib itu dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Bali pada Mei 2025, menggantikan Septian Bagaskara yang mengalami cedera.

Pada Juni 2025, Beckham menjalani debut resminya bersama Skuad Garuda saat menghadapi Cina pada ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

Kini, Timnas Indonesia memasuki era baru menyusul kehadiran John Herdman sebagai pelatih kepala.

Situasi menjadi angin segar bagi pencinta sepak bola Indonesia.

John Herdman jadi pelatih baru Timnas Indonesia, gelandang Persib Beckham Putra minim ekspekstasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Beckham Putra  Timnas Indonesia  John Herdman  Persib Bandung  john herdman pelatih timnas indonesia 
BERITA BECKHAM PUTRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp