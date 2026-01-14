John Herdman Jadi Pelatih Anyar Timnas Indonesia, Beckham Putra Turunkan Ekspektasi

Rabu, 14 Januari 2026 – 15:08 WIB

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Beckham Putra memilih untuk tidak berharap terlalu jauh soal peluang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia.

PSSI sendiri telah memperkenalkan pelatih baru yang akan mengarsiteki Timnas Indonesia, yakni John Herdman.

Pria berdarah Inggris itu dikenal memiliki pengalaman panjang di sepak bola dunia.

Beckham sebelumnya menjalani debut di Timnas Indonesia pada era kepelatihan Patrick Kluivert.

Pemain jebolan Akademi Persib itu dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Bali pada Mei 2025, menggantikan Septian Bagaskara yang mengalami cedera.

Pada Juni 2025, Beckham menjalani debut resminya bersama Skuad Garuda saat menghadapi Cina pada ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Kini, Timnas Indonesia memasuki era baru menyusul kehadiran John Herdman sebagai pelatih kepala.

Situasi menjadi angin segar bagi pencinta sepak bola Indonesia.