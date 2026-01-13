Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Erick Ajak Semua Elemen Sepak Bola Beri Dukungan

Selasa, 13 Januari 2026 – 21:05 WIB
Ketum PSSI Erick Thohir (kanan) dengan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman (kiri) pada acara perkenalan pelatih baru Timnas Indonesia di Jakarta, Selasa (13/1/2026). ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jpnn.com - JAKARTA - John Herdman resmi menjadi pelatih Tim Nasional Indonesia.

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia Erick Thohir mengajak semua elemen sepak bola nasional memberikan dukungan maksimal kepada John Herdman. 

Erick mengatakan visi dan pengalaman Herdman akan terwujud secara optimal dengan sinergi serta dukungan penuh dari semua pihak.

 Hal itu setelah PSSI menggelar perkenalan resmi John Herdman sebagai pelatih kepala baru Timnas Indonesia

"Saya mengharapkan dukungan maksimal dari para pemain, pengurus, dan juga pencinta sepak bola nasional yang mau menghargai proses pembentukan timnas agar makin kompetitif,” ujar Erick dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (13/1).

Dia juga menyampaikan apresiasi mendalam atas sambutan positif dari media, pengurus PSSI, dan pencinta sepak bola sejak nama Herdman pertama kali menguak sebagai kandidat pelatih timnas.

“Ini adalah momen di mana PSSI dan sepak bola Indonesia masuk ke era baru, ditangani pelatih seperti John Herdman,” kata pria yang juga menjabat sebagai menteri pemuda dan olahraga itu.

Dalam sesi perkenalan yang berlangsung di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Herdman menyampaikan pandangannya.

