JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Legislator Ungkap 4 Catatan Penting

Minggu, 04 Januari 2026 – 18:19 WIB
John Herdman resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia. Foto: REUTERS.

jpnn.com - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan empat catatan penting terkait penunjukan John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia setelah pemecatan Patrick Kluivert.

Pertama, Hetifah menekankan pentingnya regenerasi serta pembinaan pemain muda sebagai fondasi utama tim nasional ke depan.

"Pelatih baru diharapkan mampu memaksimalkan potensi talenta muda Indonesia dan membangun kesinambungan tim nasional, bukan sekadar bergantung pada pemain siap pakai," kata dia kepada awak media, Minggu (4/1).

Kedua, Hetifah menilai proses pemilihan pemain Timnas Indonesia harus dilakukan secara objektif dan adil.

"Baik terhadap pemain lokal maupun diaspora yang bermain di luar negeri, dengan parameter teknis yang jelas dan transparan," lanjut politikus Golkar itu.

Ketiga, Hetifah menyoroti pentingnya penguatan sinergi antara tim nasional dengan klub-klub lokal serta pengelola kompetisi domestik.

"Tanpa hubungan yang sehat antara timnas, klub, dan operator liga, prestasi jangka panjang akan sulit dicapai," kata dia.

Keempat, Hetifah berharap pelatih anyar Skuad Garuda mampu memaksimalkan peran tim pencari bakat hingga menjangkau daerah-daerah di seluruh Indonesia.

