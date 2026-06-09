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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

John Herdman Ketar-ketir dengan Kecepatan Mozambik, Timnas Indonesia Siapkan Strategi Khusus

Selasa, 09 Juni 2026 – 09:19 WIB
John Herdman Ketar-ketir dengan Kecepatan Mozambik, Timnas Indonesia Siapkan Strategi Khusus - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengungkapkan kewaspadaannya terhadap gaya permainan Timnas Mozambik menjelang pertandingan FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, lawan yang berasal dari Afrika Timur itu memiliki karakter permainan yang bisa menjadi ancaman serius bagi Skuad Garuda.

John Herdman menilai Mozambik bukan tipe tim yang mudah ditebak. Mereka dikenal mengandalkan transisi cepat dan permainan berintensitas tinggi yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam hitungan detik.

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Oleh sebab itu, tim pelatih Indonesia telah menyiapkan strategi khusus untuk meredam kekuatan utama lawan.

"Mereka memiliki gaya permainan yang sangat spesifik, transisional dan berkecepatan tinggi. Kami harus siap menghadapi sedikit kekacauan yang bisa mereka ciptakan," kata John Herdman dalam konferensi pers, Senin (8/6/2026).

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. John Herdman mengaku telah mempelajari penampilan Mozambik saat menghadapi Oman di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

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Meski kalah 1-4, Mozambik tetap menunjukkan ancaman melalui serangan balik cepat yang menjadi ciri khas mereka.

Dari hasil pengamatan tersebut, Herdman menyadari Timnas Indonesia tidak bisa hanya fokus menyerang. Rizky Ridho dkk harus memiliki keseimbangan yang tepat antara membangun serangan dan menjaga pertahanan agar tidak mudah ditembus oleh kecepatan para pemain Mozambik.

Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada FIFA matchday kedua di Stadion GBK. Pelatih John Herdman menyoroti gaya permainan tim dari Afrika Timur itu.

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TAGS   John Herdman  Timnas Indonesia  Indonesia Vs Mozambik  Mozambik 
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