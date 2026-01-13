John Herdman Mengaku Sudah Kontak Puluhan Pemain Timnas Indonesia, Sinyal Apa Ini?

Selasa, 13 Januari 2026 – 11:40 WIB

jpnn.com - PSSI resmi memperkenalkan John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia.

Juru taktik asal Inggris itu diperkenalkan kepada publik dalam acara yang digelar di Hotel Mulya, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026) pagi WIB.

Mantan pelatih Timnas Kanada itu menilai proyek yang ditawarkan PSSI memiliki visi besar.

Herdman pun antusias bekerja sama dengan jajaran federasi untuk membangun Timnas Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Bersama Erick Thohir dan anggota exco (PSSI), ini akan menjadi proyek menarik dengan tujuan besar," ucap Herdman.

Pelatih yang membawa Kanada tampil di Piala Dunia 2022 Qatar tersebut menegaskan ambisinya mengangkat level sepak bola Indonesia melampaui pencapaian sebelumnya.

"Kami ingin membawa Indonesia ke tempat yang belum pernah dicapai sebelumnya," tegas Herdman.

Herdman Langsung Bangun Komunikasi dengan Pemain

Herdman juga membeberkan langkah awal yang sudah ia lakukan sejak ditunjuk menangani Timnas Indonesia.