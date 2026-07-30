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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

John Herdman Menyimpan Rahasia Besar Menjelang Timor Leste vs Timnas Indonesia

Jumat, 31 Juli 2026 – 03:00 WIB
John Herdman Menyimpan Rahasia Besar Menjelang Timor Leste vs Timnas Indonesia - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - John Herdman memilih membuat publik menebak-nebak menjelang duel Timnas Indonesia melawan Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026.

Menurut jadwal, pertandingan Timor Leste vs Indonesia akan digelar di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7/2026).

Pelatih asal Inggris itu memastikan satu hal, yakni seluruh pemain Garuda berada dalam kondisi siap tempur.

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Namun, soal siapa yang akan turun sebagai starter, Herdman sengaja menutup rapat informasi tersebut.

Modal kemenangan telak 5-1 atas Kamboja pada pertandingan pertama membuat kepercayaan diri Rizky Ridho dan kawan-kawan meningkat, tetapi Herdman memastikan timnya tidak akan terlena.

Seluruh Pemain Siap Diturunkan

Herdman mengaku tidak menemukan kendala berarti dalam persiapan tim. Seluruh pemain berhasil melewati laga pertama tanpa mengalami cedera sehingga membuka banyak opsi dalam menentukan komposisi terbaik.

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"Persiapan kami berjalan sesuai rencana. Hal yang paling menggembirakan ialah semua pemain berada dalam kondisi baik setelah pertandingan pertama. Itu memberi kami banyak pilihan," jelasnya.

Timor Leste Tetap Diwaspadai

Lebih lanjut, Herdman menilai Timor Leste memiliki keuntungan karena sudah lebih dulu menjalani dua pertandingan di fase grup.

John Herdman memilih membuat publik menebak-nebak menjelang duel Timnas Indonesia melawan Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026.

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TAGS   Timnas Indonesia  John Herdman  Timor Leste  Piala AFF 2026  timor leste vs indonesia 
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