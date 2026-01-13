John Herdman-PSSI Bersinergi Cari Pemain Diaspora Baru untuk Tambah Kekuatan

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman tidak menutup kemungkinan mencari pemain diaspora baru.

Manajer kelahiran 19 Juli 1975 itu tercatat punya filosofi yang kuat sehingga membutuhkan pemain berpengalaman di level besar untuk menunjang strateginya.

“Saya rasa kalau Anda melihat perjalanan saya bersama Kanada, saya punya filosofi yang sangat jelas.”

“Untuk bisa bersaing di panggung dunia, kami membutuhkan pemain level satu dan dua, pemain yang bermain di lima liga top dunia," ujar mantan pelatih Toronto FC itu.

Tidak berlebihan jika banyak pemain diaspora yang tertarik membela Timnas Indonesia mengikuti jejak pemain sebelumnya.

Adanya atensi besar dari para penggemar Indonesia membuat pemain diaspora rela berganti kewarganegaraan.

Baca Juga: Indra Sjafri Belum Bisa Pastikan Membawa Pemain Diaspora ke SEA Games 2025

John Herdman juga tidak menutup kemungkinan memanggil beberapa pemain diaspora baru untuk menambah kekuatan timnya.

“Timnas Indonesia sekarang berada di tahap di mana banyak orang ingin bermain untuk negara ini.”