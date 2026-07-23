Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

John Herdman Puas TC di Bali, Modal Timnas Indonesia Tatap Piala AFF 2026

Kamis, 23 Juli 2026 – 09:36 WIB
John Herdman Puas TC di Bali, Modal Timnas Indonesia Tatap Piala AFF 2026 - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang laga perdana Piala AFF 2026 melawan Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026).

Di tengah fokus mematangkan strategi, pelatih John Herdman melontarkan pujian terhadap Bali United Training Center yang menjadi markas pemusatan latihan skuad Garuda.

Pelatih asal Inggris itu menilai fasilitas tersebut sudah berstandar dunia dan layak menjadi contoh perkembangan sepak bola Indonesia.

Baca Juga:

Menurut Herdman, pusat latihan itu telah memenuhi seluruh kebutuhan tim sehingga para pemain dapat menjalani persiapan secara maksimal.

"Fasilitas di sini berkelas dunia. Saya pikir tempat seperti ini menunjukkan kepada semua orang eperti apa masa depan sepak bola Indonesia bisa berkembang," kata Herdman.

Herdman juga mengaku terkesan dengan suasana selama hampir tiga pekan menjalani pemusatan latihan di Bali.

Baca Juga:

Selain fasilitas modern, sambutan masyarakat sekitar membuat seluruh anggota tim merasa nyaman mengikuti program latihan.

"Ini adalah fasilitas dan venue berstandar dunia. Selain itu, masyarakat di sini juga sangat luar biasa dan menyambut kami dengan baik. Karena itu, kami sangat menikmati pemusatan latihan yang sedang berlangsung," ujarnya.

Pelatih John Herdman mengaku puas dengan fasilitas di Bali selama Timnas Indonesia menjalani TC. Skuat Garuda pun sudah siap menyambut Piala AFF 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   John Herdman  Timnas Indonesia  Piala AFF 2026  Jadwal Timnas Indonesia  Piala AFF 
BERITA JOHN HERDMAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp