Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

John Herdman Puas Timnas Indonesia Pesta Gol, tapi Langsung Kirim Warning

Sabtu, 28 Maret 2026 – 06:25 WIB
Skuad Timnas Indonesia. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - Timnas Indonesia melangkah mantap ke final FIFA Series 2026 setelah menumbangkan Saint Kitts and Nevis dengan skor telak 4-0.

Duel Indonesia vs Saint Kitts and Nevis digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3/2026) malam WIB.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tak menutupi rasa puasnya melihat performa Jay Idzes dan kawan-kawan.

Dia menilai anak asuhnya mampu menjalankan rencana permainan dengan baik sejak awal hingga akhir pertandingan.

"Kami sudah menetapkan target sebelum pertandingan, yakni mencetak empat gol tanpa kebobolan."

"Selain itu, kami juga ingin memberi kesempatan bermain kepada beberapa pemain," ucap pelatih asal Inggris itu.

Meski hasilnya memuaskan, mantan pelatih Timnas Kanada itu tetap menyoroti sejumlah aspek yang perlu dibenahi, salah satunya efektivitas dalam memanfaatkan bola mati.

"Kami masih terus mengasah kemampuan dalam situasi bola mati. Namun, transisi permainan sudah berjalan cukup baik dan itu membuat saya puas," jelasnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  John Herdman  FIFA Series  FIFA Series 2026 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp