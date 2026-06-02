JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

John Herdman Puji Marselino Ferdinan: Bagus Banget

Selasa, 02 Juni 2026 – 07:45 WIB
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman saat menemui awak media setelah memimpin latihan timnya di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (1/6/2026). (ANTARA/Zaro Ezza Syachniar)

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Tim Nasional Indonesia John Herdman memberikan pujian kepada Marselino Ferdinan.

Herdman mengaku terpikat dengan kualitas Marselino Ferdinan yang baru kembali ke Tim Garuda setelah penampilan terakhirnya pada September tahun lalu.

"Marselino, bagus banget," kata Herdman dalam bahasa Indonesia saat ditemui awak media setelah sesi latihan Tim Garuda di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin.

Herdman menyampaikan itu ketika melihat langsung kualitas pemain 21 tahun tersebut di pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk Piala ASEAN 2026 pekan lalu, dan juga latihan pekan ini untuk persiapan FIFA Match Day melawan Oman dan Mozambik.

"Saya bilang kepadanya setelah latihan bahwa malam ini saya benar-benar melihat level terbaiknya," tambah Herdman.

Adapun Marselino yang sudah membela tim senior Indonesia sejak usia 17 tahun, memiliki 37 cap dengan koleksi lima gol, termasuk dua golnya ke gawang Arab Saudi saat mengantarkan Tim Garuda menang 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, November 2025.

Kemenangan atas Arab Saudi itu merupakan tiga poin pertama Indonesia di babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga.

Pemain kelahiran 9 September 2004 itu tampil reguler bersama Persebaya Surabaya selama dua tahun.

