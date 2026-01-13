Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

John Herdman Punya Rencana untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Oh Ternyata

Selasa, 13 Januari 2026 – 12:35 WIB
John Herdman Punya Rencana untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Oh Ternyata
John Herdman saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - PSSI secara resmi membuka lembaran baru dengan memperkenalkan John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Pelatih asal Inggris itu diperkenalkan kepada publik di Hotel Mulya, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026) pagi WIB.

Dalam kesempatan tersebut, Herdman menanggapi soal Piala AFF 2026 sebagai agenda penting dalam fase awal kepemimpinannya di Timnas Indonesia.

Mantan pelatih Timnas Kanada itu menyebut Piala AFF memiliki karakter berbeda karena digelar di luar kalender FIFA.

Kondisi tersebut membuat pemanggilan pemain utama berpotensi menemui kendala.

"Kompetisi yang berlangsung pada Juli dan Agustus itu memiliki karakter berbeda."

"Tidak mudah membawa pemain terbaik karena mereka terikat kewajiban dengan klub masing-masing. Apalagi, turnamen tersebut berada di luar kalender FIFA," ucap Herdman.

Meski demikian, Herdman justru melihat Piala AFF sebagai peluang besar untuk memetakan kekuatan Timnas Indonesia secara menyeluruh.

John Herdman sudah menyiapkan rencana khusus untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

