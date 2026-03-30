John Herdman Sebut Timnas Indonesia Bisa Hancur Jika Ini Terjadi Lawan Bulgaria

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memastikan anak asuhnya berada dalam kondisi siap tempur jelang menghadapi Bulgaria pada partai final FIFA Series 2026.

Pertandingan Indonesia vs Bulgaria akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3/2026) malam WIB.

Menurut Herdman, laga ini akan menjadi tantangan berbeda dibanding pertandingan sebelumnya.

Pelatih asal Inggris itu menekankan pentingnya kedisiplinan serta awal pertandingan yang kuat agar tim tidak berada dalam tekanan.

Timnas Indonesia sendiri melangkah ke final dengan modal kemenangan meyakinkan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis.

Di sisi lain, Bulgaria tampil lebih mencolok setelah menghancurkan Kepulauan Solomon dengan skor 10-2.

Baca Juga: Begini Kondisi Timnas Indonesia Menjelang Lawan Bulgaria di Final FIFA Series 2026

Menghadapi lawan dari Eropa, Herdman menilai karakter permainan Bulgaria jauh lebih kompleks dan berbahaya.

"Setiap tim punya ciri khas masing-masing. Lawan sebelumnya cukup sulit ditebak dari segi struktur permainan, sehingga ritmenya bisa berubah-ubah."