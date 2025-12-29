Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

John Herdman Selangkah Lagi Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tugas Berat Menanti

Senin, 29 Desember 2025 – 19:19 WIB
John Herdman saat masih menukangi Kanada pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Foto: X/TimnasXtra

jpnn.com, JAKARTA - Selangkah lagi John Herdman akan diumumkan menjadi pelatih Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert.

Waking The Red melaporkan bahwa manajer asal Inggris kelahiran 19 Juli 1975 itu bakal menerima tawaran PSSI.

John Herdman disebut menerima mahar sebesar USD 40 ribu per bulan.

“PSSI akan menunjuk mantan pelatih Kanada sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dilaporkan gaji yang diterima sebesar USD 40 ribu per bulan,” laporan dari Waking The Red, media asal Kanada.

Tugas berat akan menanti John Herdman bila nantinya jadi menerima tawaran sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Sebab, dia juga kemungkinan akan menukangi level U-23 dan senior.

Publik sempat ragu dengan curriculum vitae yang dimiliki pria asal Consett, Durham tersebut mengingat mengawali karier bersama tim sepak bola putri Selandia Baru.

Bersama tim berjuluk Football Ferns, John Herdman menembus putaran final Piala Dunia putri 2007 dan Olimpiade Beijing 2008.

