John Herdman Sepakat Latih Timnas Indonesia, Kontrak hingga 2027

jpnn.com, JAKARTA - Nama John Herdman makin santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. Pelatih asal Kanada itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan PSSI untuk menangani skuad Garuda hingga 2027, dengan opsi perpanjangan kontrak sampai 2030.

Kabar tersebut diungkap media Kanada, Waking The Red. Dalam laporannya, Herdman disebut telah menyetujui proposal yang diajukan PSSI.

“Kesepakatannya berupa kontrak dua plus tiga tahun. Herdman mendapat masa kerja awal dua tahun dengan opsi perpanjangan hingga 2030,” tulis media tersebut.

Skema kontrak jangka menengah ini dinilai memberi kepastian dan kontinuitas, dua hal yang selama ini kerap menjadi masalah di tubuh Timnas Indonesia. Herdman juga diproyeksikan tetap menjabat hingga berakhirnya masa kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 2027.

Menariknya, Herdman disebut menolak tawaran dari Jamaika dan Honduras demi menerima pinangan Indonesia. Faktor utama yang membuatnya mantap adalah proyek ambisius yang ditawarkan PSSI.

Target besar pun dibebankan kepada pelatih berusia 49 tahun itu, yakni membawa Timnas Indonesia menembus perempat final Piala Asia 2027. Selama ini, pencapaian terbaik Garuda di ajang tersebut hanya sebatas lolos fase grup.

“Struktur kontrak Indonesia, baik dari sisi durasi maupun finansial, menjadi faktor penentu bagi Herdman yang kini mulai bersiap menghadapi Piala Asia 2027,” lanjut Waking The Red.

Penunjukan Herdman juga disebut telah mengantongi restu anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI. Pengumuman resmi rencananya akan disampaikan langsung oleh Erick Thohir.