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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

John Herdman Sorot Satu Keunggulan Timor Leste yang Bisa Merepotkan Timnas Indonesia

Jumat, 31 Juli 2026 – 06:31 WIB
John Herdman Sorot Satu Keunggulan Timor Leste yang Bisa Merepotkan Timnas Indonesia - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timor Leste diyakini bisa menyulitkan Timnas Indonesia pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026.

Kedua tim akan bentrok di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7/2026).

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengingatkan anak asuhnya agar meningkatkan kewaspadaan.

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Timor Leste Dinilai Lebih Siap

Menurut pelatih asal Inggris itu, Timor Leste memiliki keuntungan karena sudah lebih dahulu menjalani dua pertandingan.

Kondisi tersebut membuat Joao Pedro dan kolega dinilai mulai menemukan ritme permainan.

"Kami memprediksi laga melawan Timor Leste akan berlangsung berat. Mereka memiliki keuntungan karena sudah dua kali bertanding dan mulai menemukan tempo permainan."

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"Sementara itu, kami juga harus melalui perjalanan yang cukup panjang sebelum tampil di pertandingan ini," jelasnya.

Ancaman Timor Leste

Pelatih berusia 51 tahun itu melihat perkembangan permainan Timor Leste dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya.

Timor Leste diyakini bisa menyulitkan Timnas Indonesia pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026.

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TAGS   John Herdman  Timnas Indonesia  Timor Leste  Piala AFF 2026  timor leste vs indonesia 
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