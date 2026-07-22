John Herdman Temukan Modal Besar Timnas Indonesia Jelang Piala AFF 2026

jpnn.com - Timnas Indonesia menutup agenda uji coba terakhir sebelum Piala AFF 2026 dengan mengalahkan Bali United.

Skuad Garuda menang tiga gol tanpa balas di Bali United Training Center, Gianyar, Selasa (22/7/2026).

Marc Klok, Dony Tri Pamungkas, dan Mitchell Baker bergantian mencatatkan nama di papan skor papan skor untuk memastikan kemenangan pasukan John Herdman.

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Herdman Puas dengan Perkembangan Tim

Bagi Herdman, kemenangan tersebut bukan sekadar soal hasil akhir.

Pelatih asal Inggris itu lebih senang karena seluruh pemain mendapat kesempatan tampil sehingga proses pembentukan tim berjalan sesuai rencana.

"Saya puas dengan penampilan tim hari ini. Semua pemain memperoleh menit bermain yang mereka butuhkan dan itu menjadi bagian penting dari persiapan kami," ucapnya.

Menurut Herdman, karakter permainan yang ingin diterapkan mulai terlihat di atas lapangan. Dia menilai perkembangan tim makin positif menjelang laga pembuka Piala AFF 2026.

"Kami mulai melihat identitas permainan yang ingin dibangun. Perkembangan tim berjalan ke arah yang kami harapkan," tambahnya.