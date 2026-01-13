John Herdman Tentang Ekspektasi Besar Fan Timnas Indonesia, Jadi Tekanan?

jpnn.com - PSSI resmi membuka lembaran baru dengan memperkenalkan John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Sosok asal Inggris tersebut diperkenalkan kepada publik dalam acara yang digelar di Hotel Mulya, Senayan, Selasa (13/1/2026) pagi WIB.

Agenda tersebut turut dihadiri jajaran elite PSSI, termasuk Ketua Umum Erick Thohir, Wakil Ketua Umum I Zainudin Amali, serta sejumlah anggota Komite Eksekutif.

Herdman tiba di Indonesia tidak seorang diri. Dia datang bersama keluarga dan mengaku momen ini menjadi pengalaman baru baginya.

Pelatih berusia 50 tahun itu menilai kerja sama dengan PSSI menjadi tantangan menarik yang sarat ambisi besar ke depan.

"Ini pengalaman baru bagi saya dan keluarga datang ke sini (Indonesia, red)."

"Bersama Erick Thohir dan anggota exco (PSSI), ini akan menjadi proyek menarik dengan tujuan besar," ucap Herdman.

Terkait tekanan dan ekspektasi besar dari publik, Herdman menyatakan dirinya siap menghadapi tantangan tersebut.