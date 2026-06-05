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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

John Herdman Terkesan Timnas Indonesia Bungkam Oman, tetapi Ada Catatan Penting

Sabtu, 06 Juni 2026 – 03:08 WIB
John Herdman Terkesan Timnas Indonesia Bungkam Oman, tetapi Ada Catatan Penting - JPNN.COM
Ole Romeny melakukan selebrasi seusai membobol gawang Oman. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman merasa puas setelah timnya berhasil menumbangkan Oman dengan skor telak 3-0 dalam laga Garuda Championship di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (5/6/2026).

Kemenangan bersejarah ini bukan hanya mengakhiri penantian panjang Indonesia atas Oman, tetapi juga menunjukkan perkembangan signifikan permainan skuad Merah Putih di bawah arahan Herdman.

Tiga gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Justin Hubner, Ole Romeny, dan Ragnar Oratmangoen. 

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Herdman mengaku senang melihat peningkatan performa anak asuhnya. Meski begitu, pelatih asal Inggris tersebut menegaskan perjalanan Timnas Indonesia masih panjang dan masih banyak aspek yang harus dibenahi.

"Saya pikir para pemain berkembang. Semuanya akan membutuhkan waktu. Kami melihat hal yang berbeda malam ini," ujar Herdman.

Dia menyebut para pemain andalannya tampil sesuai ekspektasi dan menunjukkan kualitas terbaik saat menghadapi Oman.

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"Saya pikir para pemain top bermain di level mereka. Namun, kami masih punya banyak pekerjaan," lanjut mantan pelatih Timnas Kanada tersebut.

Meski meraih kemenangan telak, Herdman merasa timnya masih sempat membuat pertandingan berjalan lebih rumit dari yang seharusnya. Namun secara keseluruhan, dia puas dengan kontrol permainan yang ditunjukkan Skuad Garuda.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman puas dengan penampilan timnya usai sukses mengalahkan Oman. Ia mengapresiasi penampilan para pemain.

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TAGS   Timnas Indonesia  John Herdman  Oman  Indonesia vs Oman  FIFA Matchday 
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