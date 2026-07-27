John Herdman Terpukau Debut Manis Mitchell Baker

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku puas seusai melihat penampilan sensasional Mitchell Baker saat mengantar timnya menghancurkan Kamboja 5-1 pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Senin (27/7/2026).

Baker langsung mencuri perhatian dengan mencetak hattrick pada laga debutnya bersama Timnas Indonesia.

Tiga gol striker kelahiran Melbourne itu lahir pada menit ke-5, 14, dan 55.

Sementara dua gol lainnya disumbangkan Sandy Walsh (23') dan Jens Raven (85'), sedangkan gol hiburan Kamboja tercipta lewat gol bunuh diri Nadeo Argawinata.

Bagi Herdman, penampilan Baker bukan sekadar soal tiga gol.

Pelatih asal Inggris itu menilai sang penyerang tampil penuh percaya diri dan mampu menunjukkan kualitas yang selama ini dinantikan sejak proses naturalisasinya rampung.

"Dia menjalani debut impian. Tiga gol di pertandingan internasional pertama adalah sesuatu yang sangat spesial. Ini menjadi momen luar biasa bagi Mitchell," ujar Herdman seusai pertandingan.

Meski puas dengan kemenangan telak dan performa gemilang Baker.