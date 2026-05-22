John Herdman Ubah Cara Timnas Indonesia Mencetak Gol, Ternyata Begini!

jpnn.com - Timnas Indonesia berupaya tampil lebih luwes di bawah asuhan John Herdman.

Pelatih kelahiran 19 Juli 1975 itu menegaskan timnya tidak akan terpaku pada peran striker semata untuk menjebol gawang lawan.

Hal tersebut diharapkan dapat membangun naluri bahwa setiap pemain memiliki peluang yang sama untuk mencetak gol di setiap pertandingan.

"Negara ini terus bicara soal nomor sembilan, soal striker murni. Indonesia butuh mentalitas bahwa semua pemain bisa mencetak gol. Kami harus membangun mentalitas pencetak gol," ujar pelatih asal Inggris itu.

Mantan manajer Kanada itu menilai sepak bola modern saat ini menuntut kontribusi gol dari seluruh pemain, bukan hanya penyerang utama.

Untuk itu, Herdman menekankan pentingnya peningkatan efektivitas tim dalam penyelesaian akhir.

John Herdman juga mengaku banyak belajar dari FIFA Series 2026, terutama saat Timnas Indonesia kesulitan mencetak gol ke gawang Bulgaria setelah sebelumnya pesta gol melawan Saint Kitts dan Nevis.

"Dua pertiga lapangan sudah bagus, tetapi sepertiga akhir masih banyak kekurangan. Kami akan memperbaikinya di kamp ini," ujar John.