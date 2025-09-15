Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Johnny Jansen Bongkar Strategi Bali United Redam Dominasi Persija Jakarta, Ternyata!

Senin, 15 September 2025 – 05:31 WIB
Johnny Jansen Bongkar Strategi Bali United Redam Dominasi Persija Jakarta, Ternyata! - JPNN.COM
Pemain Bali United Mirza Mustafic melakukan selebrasi seusai membobol gawang Persija Jakarta. Foto: Bali United.

jpnn.com - Bali United berhasil membawa pulang satu poin berharga dari lawatannya ke markas Persija Jakarta pada pekan kelima BRI Super League 2025/26, Minggu (14/9/2025) malam.

Dalam duel yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Serdadu Tridatu memaksa tuan rumah bermain imbang 1-1.

Bali United sempat mengejutkan fan Persija lewat gol cepat Mirza Mustafic pada menit ke-18.

Baca Juga:

Sundulan pemain asal Bosnia itu memanfaatkan umpan silang Thijmen Goppel membuat Macan Kemayoran tertinggal di hadapan puluhan ribu suporternya.

Namun, Persija mampu bangkit di babak kedua lewat tembakan keras Bruno Nunes pada menit ke-56 yang mengubah kedudukan menjadi imbang.

Johnny Jansen Puas

Meski gagal mempertahankan keunggulan, Pelatih Bali United Johnny Jansen menilai hasil ini patut diapresiasi. 

Baca Juga:

Juru taktik asal Belanda itu menekankan bahwa anak asuhnya sudah menunjukkan disiplin tinggi dalam menerapkan strategi serangan balik.

"Persija memang menguasai jalannya pertandingan, terutama di babak kedua, tetapi kami bisa mencetak gol dari serangan balik dan menciptakan beberapa peluang lain."

Bali United berhasil membawa pulang satu poin berharga dari lawatannya ke markas Persija Jakarta pada pekan kelima BRI Super League 2025/26.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bali United  Persija Jakarta  Persija vs Bali United  Johnny Jansen  Super League 
BERITA BALI UNITED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp