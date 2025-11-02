Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Johnny Ungkap Penyebab Kekalahan Bali United dari Persib

Minggu, 02 November 2025 – 07:25 WIB
Johnny Ungkap Penyebab Kekalahan Bali United dari Persib - JPNN.COM
Bali United vs Persib Bandung. Foto: IG baliunitedfc

jpnn.com - GIANYAR - Tukang Racik Bali United Johnny Jansen mengakui kekalahan timnya dari Persib Bandung pada pekan ke-11 BRI Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

Bali United kalah 0-1. Gol semata wayang dalam pertarungan di Gianyar itu lahir di menit ke-84 melalui striker Persib Andrew Jung.

Serdadu Tridatu -julukan Bali United, kebobolan setelah salah satu pemainnya, yakni Mirza Mustafic kena kartu merah (melalui proses pengamatan VAR).

Baca Juga:

Mustafic kena kartu merah setelah hanya sekitar empat menit masuk dari bangku cadangan.

Baca Juga:

"Pertandingan yang tidak mudah karena Persib memiliki peluang dari free kick dan corner, kami juga punya peluang yang bisa menjadi gol pertama melalui Rahmat Arjuna," ujar Johnny.

"Situasi berubah ketika kami terkena kartu merah," imbuhnya.

Setelah Persib menang, Tukang Racik Bali United Johnny Jansen kecewa, tetapi juga bangga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bali united vs persib  Bali United  Persib  Super League 
BERITA BALI UNITED VS PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp