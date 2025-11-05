Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Joji Akhirnya Umumkan Judul dan Jadwal Rilis Album Baru

Rabu, 05 November 2025 – 13:13 WIB
Joji. Foto: Dok. Palace Creek/Evers Pund

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi sekaligus pencipta lagu, Joji akhirnya menyampaikan pengumuman soal album terbaru.

Dia mengumumkan bahwa album studio keempatnya yang berjudul Piss In The Wind akan dirilis pada 6 Februari 2026 via Palace Creek.

Dalam rangka menemani pengumuman itu, Joji juga membagikan lagu lain dari album tersebut, 'If It Only Gets Better' disertai dengan video musik.

Piss In The Wind menjembatani masa lalu dan masa kini Joji secara sonik, menyeimbangkan penulisan yang melankolis dan mendalam dengan produksi yang kasar namun atmosferik.

Sementara itu, If It Only Gets Better menghadirkan kembali asal-usul lo-fi Joji, menggabungkan gitar akustik dengan syncopated bass dan harmoni yang melambung tinggi.

Lagu tersebut disertai dengan video yang disutradarai oleh James Mao, yang secara playful mengacu pada lagu breakthrough Yeah Right dari Ballads 1, menyeimbangkan visual yang frenetik dan clubby dengan lirik yang minimalis namun mendalam.

Pengumuman dari penyanyi asal Jepang keturunan Amerika itu merupakan rangkaian kejutan yang diberikan untuk penggemar.

Pada Oktober 2025, Joji secara diam-diam merilis Pixelated Kisses, yang merupakan karya musik barunya sejak Smithereens pada 2022, termasuk lagu Glimpse of Us yang meraih sertifikasi RIAA 2x Platinum dan menduduki peringkat #1 di Spotify Global 50.

