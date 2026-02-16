Joji Menghubungkan Masa Lalu dan Kini Lewat Album Baru

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi sekaligus pencipta lagu, Joji akhirnya merilis album penuh terbaru yang bertitel Piss In The Wind.

Album tersebut diluncurkan melalui Palace Creek pada awal Februari 2026 ini.

Bersamaan dengan perilisan album, Joji juga mengumumkan video musik untuk lagu Last of a Dying Breed yang tayang di YouTube.

Piss In The Wind menghubungkan masa lalu dan masa kini Joji dalam hal musik, menggabungkan penulisan lagu yang melankolis dan mendalam dengan produksi yang berani namun atmosferik.

Daftar lagu yang luas dengan 21 track, arahan kreatif yang hidup, dan video musik yang mengingatkan pada masa-masa YouTube bersatu untuk menciptakan sebuah album yang utuh, Joji sendiri tetap berada di luar frame.

Proyek tersebut diperkaya dengan kolaborasi bersama Giveon, 4batz, Yeat, dan Don Toliver.

Sebelum perilisan Piss In The Wind, Joji sempat membagikan serangkaian single yang sangat dinamis.

Dia menunjukkan luasnya cakupan sound yang dapat dinikmati penggemar di antaranya lewat Love You Less, Past Won’t Leave My Bed, If It Only Gets Better, Pixelated Kisses.