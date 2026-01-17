Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Jojo Buka Asa Wakil Indonesia Bawa Pulang Satu Gelar dari India Open 2026

Minggu, 18 Januari 2026 – 00:00 WIB
Jojo Buka Asa Wakil Indonesia Bawa Pulang Satu Gelar dari India Open 2026 - JPNN.COM
Pebulu tangkis Jonatan Christie saat berlaga pada ajang India Open 2026 di Indira Gandhi Sports Complex. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Jonatan Christie mampu tembus final India Open 2026.

Berlaga di Indira Gandhi Sports Complex, Sabtu (17/1), pemain kelahiran 15 September 1997 itu menang dengan skor 21-18, 22-20 atas wakil Singapura, Loh Kean Yew.

Pada laga ini pemain binaan PB Tangkas itu mengaku sempat kesulitan menghadapi tunggal putra ranking 10 dunia tersebut.

Baca Juga:

Sepanjang laga Jojo -sapaan akrab Jonatan- mengaku kesulitan menghadapi juara BWF World Championships 2021 itu.

Dengan bermain tenang akhirnya peraih medali emas Asian Games 2018 itu mengunci kemenangan dan melangkah ke final turnamen BWF Super 750 tersebut.

“Saya mencoba meredam permainan agresif Loh Kean Yew dengan berdiskusi bersama pelatih. Akhirnya mulai menemukan ritmenya dan pelan-pelan mengejar dan bisa membalikkan keadaan,” ujar Jonatan.

Baca Juga:

Dengan hasil ini Jonatan akan tembus final India Open 2026 dan akan menantang pemenang laga Victor Lai (Kanada) melawan Lin Chun-Yi (Taiwan).

Menghadapi partai puncak, Jojo berharap bisa memberikan permainan terbaik untuk bisa meraih podium tertinggi di awal tahun.

Pebulu tangkis Jonatan Christie mampu tembus final India Open 2026 seusai mengalahkan wakil Singapura Loh Kean Yew.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jonatan Christie  Jojo  India Open  PBSI 
BERITA JONATAN CHRISTIE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp