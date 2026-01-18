Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Jojo Kalah di Final India Open 2026, Ada Rekor Manis

Minggu, 18 Januari 2026 – 16:21 WIB
Jojo Kalah di Final India Open 2026, Ada Rekor Manis - JPNN.COM
Tunggal putra Taiwan Lin Chun Yi. Foto: Sajjad Hussain/AFP

jpnn.com - NEW DELHI – Tunggal putra Taiwan Lin Chun Yi mengukir rekor manis setelah memukul pemain nonpelatnas Indonesia Jonatan Christie pada final India Open 2026 Super 750 di Indira Gandhi Sports Complex, Minggu (18/1) sore WIB.

Lin Chun Yi menaklukkan Jojo -panggilan Jonatan, 21-10, 21-18 dalam pertarungan yang memakan waktu 38 menit (statistik BWF).

Itu kemenangan kedua Lin dari Jojo dalam empat pertemuan mereka.

Baca Juga:

Lin yang kini pemilik peringkat 12 dunia itu, mendominasi jalannya duel melawan Jojo si Nomor 4 dunia.

Kemenangan yang manis buat Lin, lantaran inilah gelar pertama dia pada BWF World Tour level 500 ke atas.

Sebelum Lin berdiri lebih tinggi dari Jojo, pada partai tunggal putri, An Se Young (Korea) menang lagi, juara lagi.

Baca Juga:

An mengalahkan Wang Zhi Yi (China) di final dengan straight game 21-13, 21-11. 

Final India Open 2026 Super 750 menyisakan dua nomor, yakni ganda campuran dan ganda putra. (bwf/jpnn)

Final India Open 2026 Super 750 menyisakan dua nomor, yakni ganda campuran dan ganda putra.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   India Open 2026  Lin Chun Yi  Jojo  Final India Open 2026  Jonatan Christie 
BERITA INDIA OPEN 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp