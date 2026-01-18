Jojo Kalah di Final India Open 2026, Ada Rekor Manis

Minggu, 18 Januari 2026 – 16:21 WIB

jpnn.com - NEW DELHI – Tunggal putra Taiwan Lin Chun Yi mengukir rekor manis setelah memukul pemain nonpelatnas Indonesia Jonatan Christie pada final India Open 2026 Super 750 di Indira Gandhi Sports Complex, Minggu (18/1) sore WIB.

Lin Chun Yi menaklukkan Jojo -panggilan Jonatan, 21-10, 21-18 dalam pertarungan yang memakan waktu 38 menit (statistik BWF).

Itu kemenangan kedua Lin dari Jojo dalam empat pertemuan mereka.

Lin yang kini pemilik peringkat 12 dunia itu, mendominasi jalannya duel melawan Jojo si Nomor 4 dunia.

Kemenangan yang manis buat Lin, lantaran inilah gelar pertama dia pada BWF World Tour level 500 ke atas.

Sebelum Lin berdiri lebih tinggi dari Jojo, pada partai tunggal putri, An Se Young (Korea) menang lagi, juara lagi.

An mengalahkan Wang Zhi Yi (China) di final dengan straight game 21-13, 21-11.

Final India Open 2026 Super 750 menyisakan dua nomor, yakni ganda campuran dan ganda putra. (bwf/jpnn)