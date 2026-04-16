JPNN.com - Entertainment - Film

Joko Anwar Beri Izin UMKM Jual Merchandise Film Ghost in the Cell, Bebas Royalti

Kamis, 16 April 2026 – 11:11 WIB
Para pemain dan tim produksi film Ghost in the Cell. Foto: Dok. Come and See Pictures/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara Joko Anwar mengizinkan pelaku UMKM menggunakan aset film terbarunya, Ghost in the Cell, secara gratis.

Dia mempersilakan UMKM untuk memproduksi hingga menjual merchandise film horor komedi karya Come and See Pictures tersebut.

"Teman-teman UMKM yang ingin membuat dan menjual merchandise dari Ghost in the Cell dipersilakan menggunakan aset dan brand identity Ghost in the Cell secara gratis dan bebas royalti," ungkap Joko Anwar melalui akun miliknya di Instagram, Rabu (15/4).

Baca Juga:

Sutradara asal Medan itu membagikan aset visual dari film Ghost in the Cell yang dapat digunakan pelaku UMKM untuk keperluan komersial.

Meski aset dibagikan gratis, Joko Anwar mengingatkan agar publik tetap membaca aturan yang berlaku.

"Terima kasih sudah ikut merayakan film ini. Baca terms of use di folder di link," tambahnya.

Baca Juga:

Ghost in the Cell merupakan film terbaru garapan sutradara Joko Anwar

Film tersebut dibintangi oleh Abimana Aryasatya, Bront Palarae, Danang Suryonegoro, Endy Arfian, Lukman Sardi, Mike Lucock, Yoga Pratama, Morgan Oey, Aming, Kiki Narendra, Rio Dewanto, Tora Sudiro, Almanzo Konoralma, Haydar Salishz, Arswendy Bening Swara, Dewa Dayana, Faiz Vishal, Jaisal Tanjung, dan Ho Yuhang serta Magistus Miftah.

BERITA JOKO ANWAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
