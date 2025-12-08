Joko Anwar Gabungkan Horor Komedi Lewat Ghost in The Cell

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara kenamaan, Joko Anwar akhirnya comeback alias kembali menggarap film genre komedi lewat Ghost in The Cell.

Film tersebut merupakan film komedi kedua yang dikerjakannya setelah debut pada film Janji Joni (2005).

Ghost in The Cell siap menampilkan kelucuan dan mengobati rasa kangen penonton yang merindukan komedi ala Joko Anwar seperti di Janji Joni dan Quickie Express (2007), sekaligus menggabungkan keseraman Pengabdi Setan (2017).

Film Ghost in The Cell merupakan film ke-12 yang ditulis dan disutradarai Joko Anwar. Sebelumnya, dia dan Come and See Pictures telah sukses dengan Siksa Kubur dan Pengepungan di Bukit Duri. Kali ini, Joko Anwar menggabungkan dua genre terkuatnya, horor komedi di Ghost in The Cell.

“Para pemeran di film Ghost in The Cell sangatlah luar biasa. Come and See Pictures kali ini menghadirkan sebuah film yang benar-benar menghibur, dan bisa dinikmati dengan santai,” kata penulis dan sutradara Ghost in The Cell, Joko Anwar.

“Film ini dimainkan oleh para aktor yang tidak hanya jago di kedua genre, horor dan komedi. Tapi juga mereka benar-benar memahami isu yang sedang berkembang. Di film ini, kami ingin menunjukkan bakat dari para aktor bukan hanya dari Indonesia tapi juga Malaysia,” sambungnya.

Joko Anwar bersama rumah produksi Come and See Pictures baru saja merilis official first look teaser trailer dan official teaser poster film Ghost in The Cell.

First look teaser trailer yang dibawakan oleh dua aktor cilik dikemas dengan penuh jenaka. Kedua aktor menjadi narator teaser trailer Ghost in The Cell, yang menggambarkan kekacauan, kelucuan, dan keseraman yang akan terjadi di dalam sel penjara. Kedua narator cilik pun mengingatkan, anak kecil belum bisa menonton film tersebut.