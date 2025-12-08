Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Joko Anwar Gabungkan Horor Komedi Lewat Ghost in The Cell

Senin, 08 Desember 2025 – 05:55 WIB
Joko Anwar Gabungkan Horor Komedi Lewat Ghost in The Cell - JPNN.COM
Teaser poster film Ghost in The Cell. Foto: Dok. Come and See Pictures

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara kenamaan, Joko Anwar akhirnya comeback alias kembali menggarap film genre komedi lewat Ghost in The Cell.

Film tersebut merupakan film komedi kedua yang dikerjakannya setelah debut pada film Janji Joni (2005).

Ghost in The Cell siap menampilkan kelucuan dan mengobati rasa kangen penonton yang merindukan komedi ala Joko Anwar seperti di Janji Joni dan Quickie Express (2007), sekaligus menggabungkan keseraman Pengabdi Setan (2017).

Baca Juga:

Film Ghost in The Cell merupakan film ke-12 yang ditulis dan disutradarai Joko Anwar. Sebelumnya, dia dan Come and See Pictures telah sukses dengan Siksa Kubur dan Pengepungan di Bukit Duri. Kali ini, Joko Anwar menggabungkan dua genre terkuatnya, horor komedi di Ghost in The Cell.

“Para pemeran di film Ghost in The Cell sangatlah luar biasa. Come and See Pictures kali ini menghadirkan sebuah film yang benar-benar menghibur, dan bisa dinikmati dengan santai,” kata penulis dan sutradara Ghost in The Cell, Joko Anwar.

“Film ini dimainkan oleh para aktor yang tidak hanya jago di kedua genre, horor dan komedi. Tapi juga mereka benar-benar memahami isu yang sedang berkembang. Di film ini, kami ingin menunjukkan bakat dari para aktor bukan hanya dari Indonesia tapi juga Malaysia,” sambungnya.

Baca Juga:

Joko Anwar bersama rumah produksi Come and See Pictures baru saja merilis official first look teaser trailer dan official teaser poster film Ghost in The Cell.

First look teaser trailer yang dibawakan oleh dua aktor cilik dikemas dengan penuh jenaka. Kedua aktor menjadi narator teaser trailer Ghost in The Cell, yang menggambarkan kekacauan, kelucuan, dan keseraman yang akan terjadi di dalam sel penjara. Kedua narator cilik pun mengingatkan, anak kecil belum bisa menonton film tersebut.

Sutradara kenamaan, Joko Anwar akhirnya comeback alias kembali menggarap film genre komedi lewat Ghost in The Cell.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Joko Anwar  Ghost in the Cell  Film Ghost in The Cell  Film Joko Anwar 
BERITA JOKO ANWAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp