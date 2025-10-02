Close Banner Apps JPNN.com
Joko Anwar Sebut Legenda Kelam Malin Kundang Bawa Isu Trauma Antargenerasi

Kamis, 02 Oktober 2025 – 05:55 WIB
Joko Anwar, produser film Legenda Kelam Malin Kundang. Foto: Dok. Come and See Pictures/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Joko Anwar bersama rumah produksi Come and See Pictures kembali dengan persembahan karya terbarunya, dari karya debut Rafki Hidayat dan Kevin Rahardjo, Legenda Kelam Malin Kundang.

Sebuah kisah dari legenda cerita rakyat yang diinterpretasi ke dalam konteks kisah manusia di kehidupan modern.

Menjelang tayang di bioskop pada 27 November 2025, Legenda Kelam Malin Kundang baru saja merilis official trailer yang menampilkan sebuah kisah kelam dengan
balutan misteri.

Trailer tersebut mengajak untuk menelusuri kebenaran dan akar dari tokoh utama, Alif (Rio Dewanto), yang kini hidup harmonis bersama keluarga kecilnya.

Namun, seperti lukisan-lukisan mikro yang Alif buat, ada rahasia-rahasia yang kian terungkap. Alif tidak ingat wajah ibunya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana sebenarnya asal-usul akarnya.

Situasi semakin kacau di kepala Alif, saat sang Ibu (Vonny Anggraini) datang ke rumah Alif dan keluarga.

Diproduseri Joko Anwar dan Tia Hasibuan, Legenda Kelam Malin Kundang dibintangi oleh Rio Dewanto, Faradina Mufti, Vonny Anggraini, Jordan Omar, Sulthan Hamonangan, Gambit Saifullah, Nova Eliza, dan Tony Merle.

Melalui film Legenda Kelam Malin Kundang, menjadi komitmen bagi rumah produksi Come and See Pictures yang didirikan duo Joko Anwar dan Tia Hasibuan untuk melahirkan suara-suara baru dari generasi sineas baru Indonesia.

