Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Jokowi Bakal Keliling RI, Djarot Sebut PDIP Makin Solid, Lalu Ungkit Polemik Ijazah

Sabtu, 30 Mei 2026 – 20:45 WIB
Jokowi Bakal Keliling RI, Djarot Sebut PDIP Makin Solid, Lalu Ungkit Polemik Ijazah - JPNN.COM
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat bersama Andreas Hugo Pareira setelah setelah acara Pembekalan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD fraksi PDIP Tingkat I dan II se-Indonesia masa bakti 2024-2029 di Jakarta, Sabtu (30/5/2026). Aristo/JPNN

jpnn.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyebutkan partainya makin solid menyikapi rencana Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) berkeliling Indonesia ke sejumlah daerah.

Hal demikian dikatakan dia saat ditanya awak media terkait rencana Jokowi berkeliling Indonesia setelah dinyatakan sehat.

Jokowi Bakal Keliling RI, Djarot Sebut PDIP Makin Solid, Lalu Ungkit Polemik IjazahPresiden ketujuh RI Joko Widodo (depan kanan) bersama Ketua Umum ProJo Budi Arie Setiadi (depan kiri) di Solo, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (25/3). Dokumentasi DPP ProJo

Baca Juga:

"Partai kami akan makin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah," kata Djarot ditemui setelah acara Pembekalan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD fraksi PDIP di Jakarta, Sabtu (30/5).

Mantan Wali Kota Blitar itu mengatakan PDIP tak mau memusingkan langkah Jokowi berkeliling Indonesia memenuhi undangan masyarakat di daerah.

Djarot menegaskan PDIP tetap fokus memperkuat konsolidasi internal dan kerja-kerja politik di akar rumput.

Baca Juga:

“Jadi, silakan saja beliau keliling ke mana pun, bebas ya,” ungkap dia.

Namun, dia menyarankan Jokowi perlu menunjukkan ijazah selama berkeliling Indonesia selama bertemu masyarakat. 

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan PDIP tak mau memusingkan langkah Jokowi berkeliling Indonesia. Dia singgung soal ijazah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jokowi  Joko Widodo  PDIP  Djarot Saiful Hidayat  Keliling Indonesia  Ijazah  PSI 
BERITA JOKOWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp