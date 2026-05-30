Jokowi Bakal Keliling RI, Djarot Sebut PDIP Makin Solid, Lalu Ungkit Polemik Ijazah

jpnn.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyebutkan partainya makin solid menyikapi rencana Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) berkeliling Indonesia ke sejumlah daerah.

Hal demikian dikatakan dia saat ditanya awak media terkait rencana Jokowi berkeliling Indonesia setelah dinyatakan sehat.

"Partai kami akan makin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah," kata Djarot ditemui setelah acara Pembekalan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD fraksi PDIP di Jakarta, Sabtu (30/5).

Mantan Wali Kota Blitar itu mengatakan PDIP tak mau memusingkan langkah Jokowi berkeliling Indonesia memenuhi undangan masyarakat di daerah.

Djarot menegaskan PDIP tetap fokus memperkuat konsolidasi internal dan kerja-kerja politik di akar rumput.

“Jadi, silakan saja beliau keliling ke mana pun, bebas ya,” ungkap dia.

Namun, dia menyarankan Jokowi perlu menunjukkan ijazah selama berkeliling Indonesia selama bertemu masyarakat.