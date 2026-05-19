Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Jokowi Bakal Mengunjungi NTT, Politikus PDIP: Mau Pamer Ijazah?

Selasa, 19 Mei 2026 – 14:53 WIB
Jokowi Bakal Mengunjungi NTT, Politikus PDIP: Mau Pamer Ijazah? - JPNN.COM
Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebut warga di Nusa Tenggara Timur (NTT) banyak yang mempertanyakan keabsahan ijazah Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal demikian dikatakannya menyikapi kabar Jokowi menjadikan NTT sebagai lokasi perdana rencana keliling Indonesia.

Andreas mempertanyakan kemungkinan Jokowi menunjukkan ijazah ketika memilih NTT sebagai lokasi perdana rencana keliling Indonesia.

Baca Juga:

"Apakah kunjungan Jokowi tersebut untuk menunjukan ijazahnya," kata dia kepada awak media, Senin (18/5).

Andreas mengatakan upaya menunjukkan ijazah membuat rasa penasaran warga NTT terhadap ijazah Jokowi bisa selesai.

"Persoalan yang sebenarnya sepele, menjadi bertele-tele tanpa kejelasan dan masyarakat dibuat bingung tanpa kejelasan," kata dia.

Baca Juga:

Sebelumnya, Jokowi bakal berkeliling Indonesia dan bakal didampingi sukarelawan pendukung ketika datang ke daerah.

Sekjen ProJo Freddy Alex Damanik mengungkap keliling Indonesia dilakukan Jokowi demi memahami kondisi negara.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyebut warga di NTT banyak yang penasaran dengan keaslian ijazah Presiden ketujuh RI Jokowi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jokowi  Presiden Jokowi ke NTT  Politikus PDIP  ijazah jokowi 
BERITA JOKOWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp