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JPNN.com - Politik - Parpol

Jokowi Bakal Pakai Jaket PSI, Deddy Ungkit Pemecatan dari PDIP

Senin, 15 Juni 2026 – 19:44 WIB
Jokowi Bakal Pakai Jaket PSI, Deddy Ungkit Pemecatan dari PDIP - JPNN.COM
Politikus PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus. Foto: Dokpri for JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyebut Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) telah dipecat dari partai berlambang banteng moncong putih.

Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan urusan PDIP dengan Jokowi sudah selesai, sehingga tak mau memusingkan kabar eks Gubernur Jakarta itu bakal menjadi Ketua Dewan Pembina PSI.

Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan awak media soal Jokowi yang bakal menjadi Ketua Dewan Pembina PSI melalui rencana penyematan jaket partai berlambang gajah. 

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"Bagi kami, urusan dengan Jokowi sudah selesai, sudah dipecat dari keanggotaan partai. Jadi dia mau pakai jaket partai apa pun, itu urusan Jokowi," kata Deddy melalui layanan pesan, Senin (15/6).

Dia sendiri merasa tidak heran Jokowi bakal menjadi Ketua Dewan Pembina PSI, karena sejak dahulu terus membantu sang anak Kaesang Pangarep membesarkan partai tersebut.

"Kan, anaknya sudah Ketua Umum dan sebelum itu dia membesarkan PSI dengan merekrut orang-orangnya di pemerintahan dan BUMN," kata Deddy.

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Dia mengatakan PDIP tidak takut ketika ada yang mengaitkan masuknya Jokowi ke PSI berdampak ke partai berkelir merah tersebut.

"Terus terang kami tidak takut," katanya. 

PDIP tidak takut ketika ada yang mengaitkan masuknya Jokowi ke PSI berdampak ke partai berlambang banteng moncong putih itu.

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TAGS   Jokowi  PSI  PDIP  Deddy Sitorus  jokowi gabung psi 
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