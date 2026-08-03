Jokowi Bantu PSI Bukan Sekadar Lolos ke Senayan, tetapi Perkuat Basis Politik

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai langkah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menunjukkan upaya mempertahankan pengaruh politik setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara.

Menurut Efriza, pernyataan Jokowi yang menargetkan kemenangan besar PSI pada Pemilu 2029 memperlihatkan orientasi yang lebih luas daripada sekadar membawa partai berlambang mawar itu lolos ke DPR RI.

"Target itu menunjukkan orientasi membangun basis politik jangka panjang, bukan sekadar meloloskan PSI ke parlemen," kata Efriza kepada JPNN.com, Selasa (3/8).

Dia mengatakan PSI selama ini masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam memperkuat struktur organisasi kepartaian di berbagai daerah.

Karena itu, lanjut Efriza, langkah Jokowi yang intens turun ke daerah dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat mesin partai menjelang kontestasi politik 2029.

"PSI perlu memperkuat struktur partai karena itu menjadi kelemahan yang selama ini sering disorot," ujarnya.

Efriza menilai pembangunan struktur partai jauh lebih penting dibanding sekadar mengandalkan popularitas atau komunikasi politik di media sosial.

Menurut dia, struktur organisasi yang kuat akan membantu PSI memperluas basis dukungan sekaligus meningkatkan kedekatan dengan masyarakat.