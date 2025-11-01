Jokowi Batal Hadiri Kongres III PROJO, Ada Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Ke-7 RI Joko Widodo tidak hadir pada Kongres III Relawan Pro-Jokowi (PROJO) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (1/11).

Kabar tentang ketidakhadiran tokoh yang kondang dengan panggilan Jokowi itu disampaikan langsung oleh ajudannya, Kompol Syarif Muhammad.

Perwira menengah Polri tersebut mengungkapkan alasan Jokowi tidak hadir lantaran tim dokter menganjurkan ayah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka itu beristirahat.

"Karena pertimbangan tim dokter yang menganjurkan Bapak (Jokowi) untuk beristirahat dan tidak beraktivitas di luar ruangan. Beliau belum dapat menghadiri Kongres III Projo,” kata Syarif.

Nantinya, Jokowi akan menyampaikan pesan dan semangat bagi Projo melalui tayangan video.

"Sebagai gantinya, Bapak telah mengirimkan video singkat berisi pesan dan semangat bagi seluruh Keluarga Besar Projo dan peserta kongres,” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Relawan Projo Budi Arie Setiadi mengatakan kongres itu seharusnya dilaksanakan lada Desember 2024.

“Sebenarnya kongres ini seharusnya sudah dilakukan pada Desember 2024 kemarin, cuma karena satu dan lain hal akhirnya kita undur dan minggu depan ini atau tanggal 1-2 November kongres akan kami lakukan,” kata Budi Arie dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Rabu, (29/10).