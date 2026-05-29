Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Jokowi Berencana Keliling Indonesia, Politikus PDIP: Paling Bagi Amplop

Jumat, 29 Mei 2026 – 14:49 WIB
Jokowi Berencana Keliling Indonesia, Politikus PDIP: Paling Bagi Amplop - JPNN.COM
Jokowi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli mengatakan partainya tak mengkhawatirkan rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo a.k.a Jokowi keliling Indonesia akan menggerus suara parpol berkelir merah itu.

"Tidak ada pengaruh sama sekali," kata dia kepada awak media, Jumat (29/5).

Menurut Guntur, Jokowi semasa menjabat presiden tidak bisa membawa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin sang anak Kaesang Pangarep masuk ke DPR.

Baca Juga:

"Secara logika sederhana saja, waktu Jokowi jadi presiden tidak mampu meluluskan PSI ke parlemen, apalagi sekarang tidak jadi apa-apa," katanya.

Guntur menduga langkah Jokowi berkeliling Indonesia hanya kepentingan sosial tanpa berpengaruh ke politik.

"Paling dia (Jokowi, red) cuma bagi-bagi sembako dan amplop saja," ujarnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, Jokowi bakal berkeliling Indonesia dan bakal didampingi sukarelawan pendukung ketika datang ke daerah.

Sekjen ProJo Freddy Alex Damanik mengungkap keliling Indonesia dilakukan Jokowi demi memahami kondisi negara.

Jokowi bakal berkeliling Indonesia dan bakal didampingi sukarelawan pendukung. Apa saja agendanya?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jokowi  Joko Widodo  PDIP  PSI 
BERITA JOKOWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp