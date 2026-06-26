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JPNN.com - Politik - Parpol

Jokowi Berkeliling Indonesia, Waketum PAN: PSI Bukan Ancaman pada Pemilu 2029

Jumat, 26 Juni 2026 – 19:49 WIB
Jokowi Berkeliling Indonesia, Waketum PAN: PSI Bukan Ancaman pada Pemilu 2029 - JPNN.COM
Waketum PAN Viva Yoga Mauladi soal kader PAN, Bupati Rejang Lebong Fikri ditangkap KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Viva Yoga Mauladi menyebut partai yang ingin lulus ke Senayan untuk memenuhi Parliamentary Threshold tentu harus rajin ke turun ke bawah menemui rakyat.

Viva menyampaikan hal itu menyikapi kabar Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang berkeliling Indonesia untuk mengonsolidasikan kekuatan PSI.

"Sudah menjadi tuntutan politik jika partai ingin masuk di DPR dan lolos parliamentary threshold, para kadernya harus turun ke bawah melakukan konsolidasi dan berjuang terus dari titik ke titik," kata Viva kepada awak media, Jumat (26/6).

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Terlebih lagi, kata Viva, persaingan politik pada tahun 2029 makin kompetitif, sehingga setiap partai politik dituntut untuk bekerja ekstra keras sejak dini.

"PAN menunggu PSI di DPR dan memperoleh kursi sebagai persyaratan ambang batas parlemen," ucapnya.

Viva mengatakan PAN tidak menganggap PSI sebagai ancaman untuk lulus ke Senayan pada Pemilu 2029.

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"PAN santai saja. PSI bukan ancaman bagi PAN. PSI adalah kawan seperjuangan bagi PAN. 

Dia mendoakan agar partai yang kini dipimpin putra Jokowi, yakni Kaesang Pangarep itu bisa lolos ke Senayan pada Pemilu 2029.

Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut partainya tidak menganggap PSI sebagai ancaman untuk lulus ke Senayan pada Pemilu 2029.

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TAGS   PSI  parpol  PAN  Jokowi  Pemiu 2029 
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