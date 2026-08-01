Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Politik - Parpol

Jokowi: Bila Ada Masalah di Antara Kader PSI yang Tidak Selesai, Silakan ke Solo

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 21:29 WIB
Jokowi: Bila Ada Masalah di Antara Kader PSI yang Tidak Selesai, Silakan ke Solo - JPNN.COM
Mantan Presiden RI, Joko Widodo saat menghadiri Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Kupang, NTT. Foto: dok PSI

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Sabtu 1 Agustus 2026, melanjutkan kunjungannya di Kota Kupang,Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia menghadiri Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Kupang.

Dihadiri ribuan kader PSI Kota Kupang, Rakorda juga dihadiri jajaran Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie, Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni, Waketum DPP PSI Isyana Bagoes Oka, Waketum DPP PSI Ronald Sinaga, dan Ketua DPW PSI NTT dr. Christian Widodo.

Dalam arahannya, Jokowi meminta seluruh kader turun langsung ke masyarakat, untuk memperkenalkan partai beserta identitas barunya.

Baca Juga:

"Untuk seluruh kader dan pengurus, utamanya Kota Kupang, saya titip agar kita semuanya terus dan konsisten selalu berada di tengah-tengah rakyat," ucap Jokowi.

Jokowi mendorong para kader agar bekerja keras untuk partai berlogo gajah tersebut dan saling membantu antar DPD, DPW, dan DPP.

Menurutnya, jika ada masalah koordinasi yang tidak terselesaikan, ia berkenan menerima para kader di Solo.

Baca Juga:

"Kalau bisa, selesaikan sendiri. Kalau gak bisa disampaikan, minta bantuan kepada Ketua DPD. Kalau gak bisa, minta bantuan kepada Ketua DPW. Kalau gak bisa lagi, ke DPP. Kalau gak bisa juga, ke Solo juga tidak apa-apa. Tapi jangan dikit-dikit ke Solo," kata Jokowi. (flo/jpnn)

Jokowi meminta seluruh kader PSI turun langsung ke masyarakat, untuk memperkenalkan partai beserta identitas barunya.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSI  Kader PSI  Jokowi  Kaesang Pangarep 
BERITA PSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp