Jokowi Bilang Banser NU Sudah Senang Queen, Undangan Tertawa

jpnn.com - SIDOARJO - Presiden Jokowi memuji drumben Banser Nahdlatul Ulama yang dengan baik membawakan lagu We Will Rock You milik Queen.

Drumben Banser NU itu beraksi di GOR Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/2), pada Resepsi Puncak 1 Abad NU.

"Yang saya hormati dan banggakan, Banser Nahdlatul Ulama, selamat pagi. Saya kagum betul, drumben Banser membawakan lagu We Will Rock You," kata Jokowi seperti dikutip dari NU Online.

"Lagu yang dinyanyikan Freddie Mercury," imbuh Jokowi.

We Will Rock You bercerita tentang seseorang yang optimistis dalam menghadapi kerasnya kehidupan sehingga tidak mau menyerah dalam keadaan apa pun, karena yakin suatu hari nanti akan menjadi sukses.

"Sekarang Banser sudah senang Queen," kata Jokowi dengan iringan tawa tamu undangan.

Dalam kegiatan tersebut, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana dan Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin.

Hadir juga Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 H Jusuf Kalla, serta Hj Sinta Nuriyah Wahid dan beberapa menteri. (nuo/jpnn)