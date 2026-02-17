Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Jokowi Dianggap Cari Perhatian dan Mau Cuci Tangan

Selasa, 17 Februari 2026 – 14:29 WIB
Ronny Talapessy soal Jokowi dan UU KPK. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy mengaku sependapat dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, bahwa Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sedang mencari perhatian.

Hal demikian dikatan Ronny menyikapi pernyataan Jokowi yang mengaku setuju UU KPK dikembalikan sebelum aturan itu direvisi pada 2019

"Saya sependapat dengan Mas Boyamin dari MAKI, bahwa Presiden Jokowi lagi cari perhatian, khususnya terkait mengembalikan UU KPK yang lama," kata dia melalui layanan pesan, Selasa (17/2).

Ronny menuturkan publik sebenarnya mengetahui bahwa UU KPK diubah pada era Jokowi menjabat Presiden RI.

Belakangan, Jokowi berbalik arah. Eks Gubernur Jakarta itu mendukung UU KPK dikembalikan sebelum revisi seperti diusulkan Abraham Samad. 

"Semua masyarakat tahu bahwa UU KPK diubah pada masa kepemimpinan beliau dan sekarang beliau mau cuci tangan soal itu," kata Ronny.

Pria yang juga berprofesi sebagai advokat itu mengatakan banyak saksi menyatakan Jokowi memilih diam ketika tokoh nasional meminta dibuat kebijakan membatalkan revisi UU KPK.

"Beliau waktu itu tidak mengambil tindakan apa-apa," kata Ronny.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menilai Jokowo sedang mencari perhatian dan cuci tangan. Kok, bisa?

