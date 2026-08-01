Jokowi Dikerubuti Warga Saat Jalan Santai di CFD Kupang

jpnn.com, KUPANG - Kehadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan El Tari, Kota Kupang, pada Sabtu pagi langsung menyedot perhatian ribuan warga yang sedang berolahraga. Pantauan di lokasi, tepatnya di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Jokowi yang melintas dengan berjalan kaki langsung dikerubuti massa yang berusaha mendekat untuk bersalaman, menyapa, atau sekadar mengabadikan momen melalui kamera ponsel masing-masing.

Antusiasme warga terlihat membahana di sepanjang rute yang dilalui mantan Presiden dua periode itu. Kerumunan bahkan terus mengikuti langkah Jokowi demi mendapatkan kesempatan berinteraksi secara langsung. "Bapak Jokowi saya mau foto," ujar salah seorang warga yang berusaha menerobos kepadatan massa untuk mendapatkan bidikan terbaik.

Beberapa pengunjung CFD lainnya juga tak mau ketinggalan. Mereka terus memanggil nama Joko Widodo agar pria yang akrab disapa Jokowi itu mengalihkan pandangannya ke arah sumber suara. Di tengah keramaian yang didominasi orang dewasa, sejumlah anak-anak juga turut memadati jalan. Seorang bocah yang digendong di pundak orang tuanya bahkan dengan lantang menyampaikan kekagumannya. "Pak Jokowi, saya ngefans sama bapak," teriaknya.

Menghadapi euforia warga yang luar biasa, Jokowi beberapa kali menghentikan langkah untuk melayani permintaan foto bersama. Ia juga menyempatkan diri menyapa masyarakat di sepanjang jalur dengan lambaian tangan, yang disambut sorak-sorai dan balasan lambaian dari warga.

Momen kehadiran Jokowi ternyata juga membawa berkah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat. Lia, seorang pedagang yang berjualan di area CFD, mengaku suasana pada Sabtu (1/8) sangat berbeda dari hari-hari biasa. Sejak pukul 06.00 WITA, kawasan Jalan El Tari sudah dipadati pengunjung. Akibatnya, dagangannya dan rekan pedagang lainnya ludes terjual lebih cepat dari biasanya. "Habis hari ini. Dan lebih cepat. Sebelum jam 09.00 WITA sudah habis dibeli pengunjung," katanya.

Kegiatan jalan santai di kawasan CFD ini menjadi salah satu agenda Jokowi selama berada di Kota Kupang. Sebelumnya, ia tiba di Nusa Tenggara Timur pada Jumat (31/7) untuk menghadiri sejumlah kegiatan. Pada Sabtu sore, Jokowi dijadwalkan akan menghadiri Festival Gajah di Kelurahan Lai Lai Besi Kopan (LLBK) Kota Kupang. Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga diagendakan untuk mengikuti Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) serta beberapa kegiatan lainnya selama kunjungan kerjanya di Kota Kupang. (antara/jpnn)