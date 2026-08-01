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JPNN.com - Politik - Parpol

Jokowi Disambut Hangat di NTT, Ahmad Ali: Rakyat Tidak Lupa yang Membangun Daerahnya

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 19:26 WIB
Jokowi Disambut Hangat di NTT, Ahmad Ali: Rakyat Tidak Lupa yang Membangun Daerahnya - JPNN.COM
Jokowi saat berada dalam kerumunan warga di Kota Kupang, Sabtu (1/8/2026). ANTARA/Kornelis Kaha

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengatakan bahwa sambutan hangat masyarakat NTT terhadap Joko Widodo bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba.

Menurutnya, apresiasi tersebut lahir dari rekam jejak pembangunan yang selama satu dekade telah mengubah wajah NTT secara nyata.

“Rakyat selalu memiliki cara untuk menghargai pemimpin yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak hanya mengingat pidato, tetapi juga mengingat hasil kerja yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Ahmad Ali.

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Ia menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Joko Widodo, NTT menjadi salah satu daerah yang memperoleh perhatian besar dalam agenda pembangunan Indonesia-sentris.

Berbagai bendungan strategis seperti Raknamo, Rotiklot, Napun Gete, dan Temef dibangun untuk menjawab persoalan air dan mendukung ketahanan pangan.

Infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, hingga kawasan perbatasan juga terus diperkuat agar masyarakat di wilayah timur Indonesia memiliki akses dan kesempatan ekonomi yang lebih baik.

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Menurut Ahmad Ali, salah satu warisan terbesar pemerintahan Joko Widodo di NTT adalah transformasi Labuan Bajo menjadi destinasi pariwisata kelas dunia.

Penataan kawasan, pengembangan Bandara Komodo, peningkatan infrastruktur pendukung, hingga masuknya berbagai investasi telah mengangkat nama Labuan Bajo sebagai salah satu ikon pariwisata Indonesia yang dikenal secara internasional.

Menurut Ahmad Ali, salah satu warisan terbesar pemerintahan Joko Widodo di NTT adalah transformasi Labuan Bajo menjadi destinasi pariwisata kelas dunia

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TAGS   Jokowi  NTT  Ahmad Ali  PSI 
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