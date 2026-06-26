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JPNN.com - Nasional - Istana

Jokowi Gaungkan Prabowo-Gibran 2 Periode, Istana: Fokus Bekerja Dulu

Jumat, 26 Juni 2026 – 18:23 WIB
Jokowi Gaungkan Prabowo-Gibran 2 Periode, Istana: Fokus Bekerja Dulu - JPNN.COM
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026). (ANTARA/Fathur Rochman)

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons safari politik perdana Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hal itu termasuk munculnya dukungan agar pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode.

Prasetyo menyampaikan Partai Gerindra menyambut baik aktivitas Jokowi yang dinilai telah kembali pulih setelah sebelumnya sempat mengalami gangguan kesehatan.

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“Kalau kami dari Gerindra ya, ya kami menyampaikan selamat ya karena artinya beliau sudah sehat kembali ya, fit, karena sebelumnya kan sempat agak kurang fit ya,” ucap Prasetyo, pada Jumat (26/6).

“Dan sebagai tokoh dan negarawan ya saya kira enggak ada masalah,” kata dia.

Namun, saat ditanya mengenai dukungan dua periode untuk Prabowo-Gibran, Prasetyo menegaskan pemerintah belum memikirkan persoalan politik tersebut.

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Menurut dia, fokus utama Presiden Prabowo saat ini adalah menyelesaikan berbagai pekerjaan pemerintahan.

“Belum lah, kita kalau mewakili pemerintah mewakili Pak Presiden kita yang penting fokus bekerja dulu. Kita belum berpikir yang lain-lain seperti itu,” kata dia.

Mensesneg Prasetyo menegaskan pemerintah belum memikirkan persoalan kelanjutan 2 periode Prabowo-Gibran

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TAGS   Prabowo-Gibran 2 periode  Jokowi  Istana  Prabowo  Gibran  Mensesneg 
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