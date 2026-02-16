Close Banner Apps JPNN.com
Jokowi Hadiri Acara PSI di Tegal, Lihat Ekspresinya

Senin, 16 Februari 2026 – 08:42 WIB
Jokowi Hadiri Acara PSI di Tegal, Lihat Ekspresinya
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ikut menyaksikan langsung Kirab Budaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Tegal, Minggu (15/2/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com - Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menghadiri kirab budaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar hari ini di Tegal, Minggu (15/2/2026).

Jokowi hadir mengenakan kemeja putih dan membaur dengan masyarakat serta didampingi oleh Wakil Ketua Umum PSI Isyana Bagoes Oka.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya tertawa saat melihat Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep membuka acara kirab budaya.

Sebelumnya, Kaesang Pangarep menyampaikan bahwa kegiatan kirab budaya merupakan bagian dari upaya sosialisasi partai kepada masyarakat dengan pendekatan yang membumi dan dekat dengan tradisi lokal.

Menurutnya, PSI ingin memastikan bahwa setiap kegiatan politik tidak terlepas dari akar kebudayaan masyarakat setempat.

Oleh karena itu, konsep kirab kebudayaan dipilih agar proses perkenalan partai tetap menghormati, merawat, sekaligus merayakan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah warga.

"Kami ingin hadir dengan cara yang menyenangkan, terbuka, dan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal. Politik harus bisa berjalan seiring dengan kebudayaan, bukan meninggalkannya," kata Kaesang.

Selain menjadi sarana sosialisasi, kirab budaya ini juga diharapkan mampu memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menghadiri kirab budaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Tegal. Begini penampilannya.

